Японцы теряют интерес к сексу

Более четверти женатых пар в Японии не занимались сексом в течении многих лет. Такие данные были опубликованы в недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения, пишет газета Guardian.

Чем старше становятся японцы, тем меньше их интересует сексуальная жизнь. Около 42 процентов семей, где оба супруга находятся в возрасте от 20 до 30 лет и прожили вместе не менее 5 лет, занимаются сексом не реже одного раза в неделю. В пятидесятилетнем возрасте почти 38 процентов женатых японцев вообще не имеют сексуальных контактов с супругом.

Опросы показывают, что около 20 процентов мужей и 15 процентов жен в Японии объясняют нежелание заниматься сексом тем, что им надоела их вторая половина. 15 процентов женатых мужчин говорят, что секс им не в радость, так как они слишком устают на работе.

Согласно данным исследования, проведенного компанией Durex, житель Японии, в среднем, занимается сексом около 45 раз в год. Эта цифра существенно ниже общемирового показателя - 103 раза в год.

Лента.ру