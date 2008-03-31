Жан-Поль Бельмондо возвращается на экраны

Он не снимался 6 лет после того, как с ним случился инсульт. Теперь он снялся в главной роли в фильме "Человек и его собака", съемки которого завершились во Франции. Последний крупный план Бельмондо отсняли 20 марта под аплодисменты всей съемочной группы, передает ИТАР-ТАСС.

Актер играет пенсионера, которого выгнали из дома. Его покинули все, кроме собаки. В интервью журналу "Пари матч" Бельмондо сказал, что хотя снялся почти в ста фильмах и сыграл 40 театральных ролей, в ходе последних съемок был счастлив как никогда.

Этот фильм не похож на то, что он делал раньше, отмечаетЭхо Москвы.