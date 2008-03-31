«Лучший сосед», «Сила духа» - в Сумах вручили народную премию

Торжественная церемония награждения победителей первой народной премии "Гордость Сумщины" состоялась в воскресенье в областном театре драмы и музыкальной комедии имени Михаила Щепкина.

Как передает корреспондент УНИАН, этому проекту было положено начало в конце прошлого года по инициативе председателя Сумской областной государственной администрации Павла КАЧУРА и внедрено с целью чествования жителей региона, достойных восторга и уважения, поступки которых являются примером мужества, смелости, самоотверженности, доброты и жизнелюбия, утверждения в обществе ценности человеческой жизни.

Торжественная церемония в Сумах проходила по принципу вручения наград общенациональной программы "Человек года".

Перед началом официальной церемонии П.КАЧУР поздравил всех участников проекта, о которых были написаны сотни писем от жителей области. Этим людям председатель ОГА вручил благодарности и цветы.

Награждение проходило в фойе театра, где организаторы премии разместили панно с картой области, обозначив сердцами количество писем из каждого района. Также фойе было украшено рушниками с письмами, поступившими с начала года.

Главным событием праздника стала официальная церемония награждения. Для этого специально был сооружен подиум, по которому лауреаты поднимались на сцену непосредственно со зрительного зала.

Имена победителей не разглашались до начала церемонии, собственно до того момента, когда члены Наблюдательного совета премии выходили на сцену и представляли лауреата в номинации.

Наблюдательный совет определил победителей во всех десяти номинациях: "Выдающиеся примеры отваги", "Чувство долга", "Детское мужество", "Рекорд года", "За заботу и самоотверженность", "Сила духа", "Достижение всей жизни", "Семейная история", "Лучший сосед", "Профессиональное достоинство", а также "Особое отличие".

Среди победителей проекта, например, Павел ЗАХАРЧЕНКО, который спас жизнь трех людей; Екатерина ШВЕДОВА, которая в свои 64 года успешно выступает за сборную команду Украины по легкой атлетике среди ветеранов; инвалид с детства І группы Александр ГРИНКА, который работает журналистом и уже дважды признавался Национальным Олимпийским комитетом лучшим спортивным журналистом Украины; супруги МОЩАКОВ, которые воспитывают 10 детей, 20 внуков и 5 правнуков, и другие.

Победители получили почетные дипломы с изображенным символом "Гордость Сумщины" – женщиной, держащей в руках сердце. Также им были вручены денежные премии по 5 тысяч гривен каждая.

В следующем году для чествования лауреатов премии будут изготовлены соответствующие статуэтки.

Спонсорами призового фонда выступили 11 банковских учреждений, действующих на территории области.