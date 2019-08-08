«Лото-Забава»: на Львовщине выиграли 1 000 000 гривен

Во время розыгрыша 1043-го тиража, который состоялся 4 августа 2019 года, в «Великій грі» был выигран 1 000 000 гривен. В тот день первым шариком, выпавшим в начале розыгрыша из большого лототрона, стал шарик с четным числом. Это гарантировало розыгрыш 1 млн гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками». Этим шансом воспользовался игрок, который приобрел выигрышный билет №140789 в г.Стрый Львовской области на фирменном столе «М.С.Л.», расположенном в магазине по адресу: ул. Шевченко, 91. Победитель стал 339-м счастливчиком на общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров «Лото-Забава» и уже двадцать седьмым в этом году.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает удачливого игрока приобщиться к элитному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.», посетить Киев и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. В этот же день, 4 августа, в свой День рождения этим предложением воспользовалась новая участница «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» - жительница Жашкова на Черкасщине, Людмила Рыбицкая, которая вместе со своим мужем Валерием провела незабываемые выходные в столице с развлечениями в стиле luxury. Гвоздем программы стала поездка в живописное Межигорье.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя или главную победительницу 1043-го тиража и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.