Вместо кофе: 5 продуктов, которые бодрят лучше популярного напитка (видео)

Есть немало продуктов, которые помогут взбодриться утром.

На первый взгляд кажется, что только кофе способен пробудить организм утром. Если же вы не употребляете этот напиток, не стоит расстраиваться – есть много альтернатив, как взбодриться утром.

Яблоки

Яблоки спасают от апатии, сонливости, плохого настроения. Все благодаря фруктозе – она помогает мозгу быстрее проснуться и активизироваться.

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Яйца

В состав яиц входят протеины, которые хорошо влияют на мозговую активность, мышцы и здоровье в целом. Съеденные на завтрак яйца дадут ощущение сытости не на 30 минут, как пирожное, а на 3-4 часа.

Какао и шоколад

Какао и натуральный шоколад полезны для тех, кто стремится всегда быть бодрым и активным. Одним из компонентов какао-бобов является кофеин, который поможет зарядиться энергией на целый день.

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Грейпфрут

Один только запах грейпфрутов помогает мгновенно взбодриться и настроиться на работу. Также в их состав входит витамин С, который за считанные минуты приведет вас в тонус.

Овсянка

Овсянка сразу же наполняет энергией на несколько часов. Такой завтрак с самого утра задает правильный ритм обмена веществ на весь день.