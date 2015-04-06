К концу месяца Харьков оградят первым укрепрайоном третьей линии обороны

Об этом кореспонду УНИАН сообщил заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин.

"По инициативе председателя Харьковской облгосадминистрации началось строительство первого взводного опорного пункта. Это третья линия обороны в непосредственной близости к Харькову. Планируется до 20-х чисел апреля закончить строительство", - сказал Калгушкин.

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По его словам, после завершения строительства этого взводного опорного пункта в направлении границы с РФ планируется построить еще 3-4 такие же оборонительные сооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Харьковской области будет построено 31 огневое сооружение. Всего будет 300 опорных пунктов, которые будут строиться по всей линии соприкосновения.