Прокуратура Крыма начала производство по факту передачи России "Артека"

Об этом сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Читайте такжеМИД призвал ЮНЕСКО осудить передачу "Артека" в собственность РФ

По данным Генпрокуратуры 1 апреля прокуратурой Крыма начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного завладения должностными лицами незаконно созданного органа - "Совета министров республики Крым" имуществом крупнейшего в Украине детского лагеря - Международный детский центр "Артек", который находится в государственной собственности, путем передачи имущества детской здравницы в собственность РФ (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Как следствие, украинскому государству причинен имущественный убыток в особо крупных размерах, подчеркнули в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2015 года так называемый "Совет министров республики Крым" принял решение о передаче "Артека" из "государственной собственности республики Крым" в федеральную собственность.