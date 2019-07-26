В оккупированном Севастополе во время репетиции морского парада заглох БТР (видео)

Вход зрителей осуществлялся через рамки металлоискателей, а оккупанты досматривали сумки и рюкзаки.

В оккупированном Севастополе во время репетиции морского парада ко Дню ВМФ РФ заглох плавающий бронетранспортер.

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Как сообщает Крым.Реалии, несколько БТРов произвели высадку с большого десантного корабля, стреляя из малокалиберных орудий. Один из бронетранспортеров заглох возле корабля, затем его отбуксировали в сторону.

В начале репетиции на короткое время пропала звуковая трансляция мероприятия из-за технических неполадок.

Военные корабли проходили по фарватеру главной бухты Севастополя, стреляли из разных типов оружия, самолеты и вертолеты пролетали над бухтой, береговые оружия имитировали уничтожение противника артиллерийским огнем.

Вход зрителей на Приморский бульвар Севастополя для просмотра репетиции морского парада осуществлялся через рамки металлоискателей, а российские военные досматривали сумки и рюкзаки.