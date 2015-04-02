Минздрав напрямую будет работать с производителями препаратов для лечения редких болезней

Об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили. "Чтобы скорее решить проблему с обеспечением препаратами для лечения орфанных заболеваний, Минздрав будет общаться непосредственно с производителями нужных препаратов, - сказал министр. - Изменения в законодательство, которые позволят заключать прямые долгосрочные договоры с производителями, на завершающей стадии".

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Также в планах Минздрава продолжение переговоров о предоставлении гуманитарной помощи.

Председатель совета общественного союза "Орфанные заболевания в Украине" Татьяна Кулеша отметила, что с министром состоялся откровенный и конструктивный диалог, и все участники встречи пришли к выводу, что необходимо совместно решать проблемы всех больных, а не кого-то отдельно.

Министр также пообещал, что представители пациентских "орфанных" организаций будут приглашаться для совместной работы над созданием реестра пациентов и привлекаться в экспертно-техническую группу для определения перечня необходимых препаратов.