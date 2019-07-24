На Кубани задержали судно с 14 украинцами на борту

Троих задержанных уже отправили домой.

В порту Ейска на Кубани задержали судно Lizori под флагом Молдовы, на борту которого находились 14 граждан Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте такжеНа загоревшимся у берегов Мавритании траулере «Иван Голубец» погибли двое моряков

По данным российского профессионального союза моряков, судно задержали из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат, сумма задолженности - 11,23 тысячи долларов.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина, отметив, что троих из них отправили домой 23 июля.

По ее словам, вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис").

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 июня, в Испании задержали судно с украинским экипажем и десятью тоннами гашиша.