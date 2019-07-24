Рябошапка назвал свои первые шаги в случае назначения генпрокурором

Заместитель руководителя Офиса президента напомнил об огромном мандате доверия от людей для того, чтобы решать проблемы в ГПУ.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, которого президент рассматривает как одного из кандидатов на назначение будущим генпрокурором, заявил, что представляет масштаб проблем в ГПУ и в случае его назначения начнет с кадровых решений и изменений в системе прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве.

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«Когда и если будет представление в парламент, и когда это представление будет оглашаться - тогда я скажу о первых планах (в должности генпрокурора - УНИАН)», - сказал он.

«Не имеет значения, насколько серьезны проблемы (в ГПУ - УНИАН). Мы же пришли, чтобы эти проблемы решать. Мы имеем огромный мандат доверия от людей как раз для того, чтобы эти проблемы решать», - сказал он.

По его словам, первоочередными шагами в случае его назначения на должность генпрокурора станут кадровые решения в структуре ГПУ.

«У нас есть много идей, как можно изменить систему прокуратуры», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Рябошапки на должность генерального прокурора.