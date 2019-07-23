Следствие не подтвердило причастность экс-сотрудника СБУ к убийству Шеремета – Князев

Как уверяет председатель Нацполиции, следствие тщательно проверило факты, изложенные в журналистском расследовании «Убийство Павла».

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что следствие не подтвердило причастность к убийству журналиста Павла Шеремета бывшего сотрудника СБУ, который фигурировал в расследовании СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время открытой части доклада главе государства о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета в пресс-центре Офиса президента.

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По словам Князева, в 2015 году в декабре гражданин Шеремет и его гражданская жена Елена Притула обратили внимание на возможную слежку за ним неизвестными лицами. «В рамках уголовного производства по данному факту установлены, допрошены и отработаны лица, попавшие в поле зрения следственных органов», - подчеркнул он.

Так же, как уверяет глава Нацполиции, следствием тщательно проверены факты, изложенные в журналистском расследовании «Убийство Павла» с лицом, которого журналисты идентифицировали как бывшего работника СБУ. «Проведен комплекс следственных действий, которые в настоящее время не дали возможности считать его причастным к этому преступлению», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 10 мая журналисты OCCRP и Следствие.Инфо опубликовали расследование, согласно которому сотрудник СБУ на имя Игорь Устименко замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством Шеремета возле его дома в центре Киева.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська подчеркнула, что Устименко был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Устименко не выполнял никаких задач вблизи дома Шеремета в ночь перед его убийством.

«Его (Устименко - УНИАН) судьбу мы не изучали, не было никаких оснований, пока не появилось это видео, этот фильм. Я говорю искренне. По тем данным, статья по которой он был уволен, – это по состоянию здоровья, как мне доложил наш кадровик», - отметил он.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.