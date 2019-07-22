Сегодня заканчивается прием электронных заявлений в ВУЗы

До 26 июля вузы должны обнародовать рейтинговый список поступающих по ВНО и квотами 1, 3, 4.

В понедельник, 22 июля, последний день подачи электронных заявлений в учреждения высшего образования для абитуриентов, поступающих на основе сертификатов ВНО.

Об этом информирует сайт Министерства образования и науки.

Читайте такжеВ Минобразования рассказали об особенностях нынешней вступительной кампании

Как отмечается, в понедельник, 22 июля, в 18.00 завершается прием электронных заявлений на поступление в учреждения высшего образования для тех абитуриентов, которые поступают на основе сертификатов ВНО. В этом году абитуриенты могут подать не менее 7 заявлений на 4 специальности.

До 26 июля вузы должны обнародовать рейтинговый список поступающих по ВНО и квотами 1, 3, 4.

Выполнить требования к зачислению на бюджетные места абитуриенты должны до 31 июля. Для этого они должны принести в выбраное заведение высшего образования, которое предоставило им рекомендацию для зачисления на бюджет, соответствующие документы: копия документа, удостоверяющего личность, оригинал документа об образовании и приложение к нему, копия военно-учетного документа, сертификаты ВНО, 4 цветные фотографии 3х4 см, другие документы, предусмотренные правилами приема конкретного заведения высшего образования.

Зачисление на бюджетные места должно состояться не позднее 12 часов 1 августа, обнародование списка рекомендованных на контрактную форму обучения – не позднее 1 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места — не позднее 9 августа.