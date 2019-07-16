В Ирпене застройщик украл деньги вкладчиков - люди вышли на протест - СМИ (видео)

Обманутые вкладчики пытаются добиться справедливости сами и даже нашли затройщиков, готовых закончить работу, но мэр Ирпеня не дает им этого сделать.

В Ирпене местные жители протестуют против одного из таких, кто собрал деньги на строительство, а затем их украл. Пикантности этой истории добавляет фигура одного из ВИП-агитаторов, который вкладывает деньги в дома-призраки. Им оказался мэр Ирпеня Карплюк.

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Об этом сообщают журналисты "Грошей".

Застройщик Игорь Вишняков оказался другом мера Ирпеня. Он не достроил 7 домов и сбежал с деньгами.

Обманутые вкладчики пытаются добиться справедливости сами и даже нашли затройщиков, готовых закончить работу, но мэр Ирпеня не дает им этого сделать.

Подробности смотрите в сюжете "Грошей".