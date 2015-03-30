Во дворе частного дома на Днепропетровщине упал и разорвался учебный снаряд

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"В результате падения снаряда жертв и разрушений зданий нет: разбито 2 стекла на окнах здания, предположительно взрывной волной. Согласно предоставленной информации, происшествие случилось вследствие выполнения учебных артиллерийских стрельб военнослужащими воинской части, расположенной неподалеку. По предварительным выводам экспертов причиной происшествия может быть техническая неисправность. До выяснения обстоятельств происшествия стрельбы прекращены", - сказано в сообщении Минобороны.

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Сообщается также, что на месте падения снаряда работала оперативная группа Новомосковского ГО ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине дети разбирали снаряд, который не разорвался, в результате чего двое из них погибли, пятеро ранены.