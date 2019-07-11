Рада приняла в первом чтении законопроект о введении Единого реестра педофилов

Также в законопроекте говорится о возможности замены неотбытой части наказания добровольным мероприятием медицинского характера - химической кастрацией.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усилении ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего) (№6607).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 228 народных депутатов из 297, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей о замене неотбытой части наказания добровольным мероприятием медицинского характера. Это может быть применено к лицу, осужденному за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, после отбытия им не менее 9 лет назначенного ему наказания в виде лишения свободы.

Для решения вопроса о замене неотбытой части наказания добровольным мероприятием медицинского характера суд назначает экспертизу с целью установления наличия у осужденного расстройства сексуального предпочтения (педофилии) и отсутствия противопоказаний к применению химической кастрации. Решение принимается судом с учетом заключения эксперта.

В то же время, положения настоящей статьи не распространяются на осужденных к пожизненному лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Добровольное мероприятие медицинского характера осуществляется в виде химической кастрации и заключается во введении медицинских препаратов, которые вызывают постоянное уменьшение сексуальных влечения и активности.

Уклонение лицом, страдающим педофилией, от применения к нему добровольной меры медицинского характера в виде химической кастрации наказывается арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 2 лет.

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В Уголовно-исполнительном кодексе Украины вводится статья о Едином реестре лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего. Это - созданная с помощью автоматизированной системы электронная база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защита, учет, поиск, обобщение данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Держателем реестра является Министерство юстиции Украины.

В реестр вносятся сведения о, в частности, полном имени осужденного, месте его жительства и пребывания, а также преступлении, за которое он был осужден.

Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда.

Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в Едином реестре в связи с принятием его на работу имеют руководители дошкольных, средних и внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера таким лицам.

Законопроектом также в Уголовном кодексе Украины предлагается ужесточить наказание за изнасилование ребенка: с 8-15 лет лишения свободы в настоящее время до 12-15. За повторное изнасилование ребенка предлагается ввести пожизненное лишение свободы.