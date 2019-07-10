В девяти камерах СИЗО Бахмута из-за вспышки кори объявлен карантин

За последние три дня симптомы кори обнаружили у четырех подследственных.

В девяти камерах Следственного изолятора №6 города Бахмут Донецкой области из-за вспышки кори объявлен карантин.

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Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook.

Он отметил, что 9 июля ему стали поступать жалобы от родственников лиц, содержащихся в следственном изоляторе Бахмута, о том, что подследственным, у которых диагностировали корь, не предоставляется медицинская помощь.

В тот же день Лисянский посетил СИЗО и выяснил, что вакцинация не проводилась. «На данный момент, по информации медиков из СИЗО, карантин объявлен в 9 камерах, за последние три дня симптомы кори выявили у 4 подследственных, источник вируса не выявлен», - написал он.

Сегодня утром, по словам Лисянского, и.о. директора Департамента здравоохранения Донецкой ОГА сообщил ему, что в СИЗО выехала бригада медиков для вакцинации.