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Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки

16:59, 09 июля 2019
Общество
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Зеленский назначил Евдокимова / фото УНИАН

Соответствующий указ № 501/2019 от 9 июля размещен на сайте главы государства.

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«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в документе.

*** Евдокимов занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины, получил звание генерал-майора в 2013 году.

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Теги: #Служба внешней разведки#Владимир Зеленский