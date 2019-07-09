Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ № 501/2019 от 9 июля размещен на сайте главы государства. Читайте такжеЗеленский внес изменения в наблюдательный совет "Укроборонпрома" «Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в документе. *** Евдокимов занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины, получил звание генерал-майора в 2013 году.

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