Зеленский назначил заместителя главы Службы внешней разведки
16:59, 09 июля 2019Общество
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Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Зеленский назначил Евдокимова / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий указ № 501/2019 от 9 июля размещен на сайте главы государства.
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«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», - говорится в документе.
*** Евдокимов занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины, получил звание генерал-майора в 2013 году.
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