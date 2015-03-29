Начальников управлений охраны водных ресурсов двух областей задержали, когда они делили взятку

13:48, 29 марта 2015
Общество
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Начальники управлений охраны, использования и восстановления водных биоресурсов и регулирования рыболовной деятельности Запорожской и Донецкой областей задержаны во время получения взятки.

Операцию проводила СБУ совместно с прокуратурой

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, злоумышленники были задержаны во время спецоперации Управления СБУ в Запорожской области и областной прокуратуры 28 марта.

Они были задержаны на месте преступления: в момент деления 100 тысяч гривень - суммы, которую получили от жителя Донецкой области за непрепятствование выделению в пользование водных объектов на территории Запорожской области и невмешательство в деятельность предпринимателя в дальнейшем.

Читайте такжеВо Львове задержали ректора-взяточника: изъяли свыше 2 миллионов гривень и более 5 килограммов золотаВ УСБУ Запорожской области данную информацию подтвердили, отметив, что задержанные остаются под стражей в порядке ст. 208 УПК Украины. Их действия квалифицированы как совершение преступлений, предусмотренных ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Проводится досудебное расследование.

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