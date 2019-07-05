ГБР задержало служащего Нацгвардии, торговавшего оружием

Только в прошлом году он продал огнестрельного оружия на 400 тысяч гривень.

Госбюро расследований задержало военнослужащего Национальной гвардии Украины, который продавал оружие и отправлял его своим клиентам почтовыми посылками.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Следователи нашего Центрального аппарата установили, что только в 2018 году военнослужащий продал 8 единиц огнестрельного оружия на общую сумму 400 тысяч гривен. Это были пистолеты «Макарова», которые есть а вооружении Национальной гвардии, а также пистолеты иностранных марок - GLOCK, GRAND POWER, Walther PPK, - пишет Варченко в своем посте.

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Она также отметила, что оружие своим клиентам подозреваемый пересылал почтой, разбирая его на детали и отправляя разными посылками на разные отделения почты.

Досудебное расследование по этому делу уже завершено, обвинительные акты переданы в суд, сообщили в ГБР. Если вину военнослужащего докажет суд, его ждет лишение свободы сроком на 7 лет, по ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 ККУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Госбюро расследований задержало банду оборотней в погонах, среди главарей которой был действующий полковник СБУ.

Также вчера, 4 июля, ГБР задержало исполняющего обязанности начальника сектора криминальной полиции отделения полиции в порту «Херсон», который получил взятку в размере 1500 долларов от браконьера за то, что закроет глаза на незаконный вылов рыбы в акватории Днепра и не привлечет его к ответственности.