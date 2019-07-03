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В Житомирском роддоме одновременно родили девочек свекровь и невестка (видео)

21:01, 03 июля 2019
Общество
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Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо / скриншот

Как сообщили УНИАН в этом заведении, младенцы родились с разницей в 1 час 15 минут.

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Там также отметили, что это - исключительно редкий случай. Обе роженицы - из Поселка Мирополь Житомирской области. У невестки это - третий ребенок, а в ее многодетной свекрови — уже четырнадцатый.

Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

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Теги: #Житомирпогода в Житомире