В Житомирском роддоме одновременно родили девочек свекровь и невестка (видео)

Специалисты говорят, что случай - уникальный.

Вчера, 2 июля, в Житомирском перинатальном центре одновременно родили девочек свекровь и невестка.

Как сообщили УНИАН в этом заведении, младенцы родились с разницей в 1 час 15 минут.

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Там также отметили, что это - исключительно редкий случай. Обе роженицы - из Поселка Мирополь Житомирской области. У невестки это - третий ребенок, а в ее многодетной свекрови — уже четырнадцатый.

Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.