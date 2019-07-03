В Житомирском роддоме одновременно родили девочек свекровь и невестка (видео)
21:01, 03 июля 2019Общество
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Специалисты говорят, что случай - уникальный.
Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо / скриншот
Вчера, 2 июля, в Житомирском перинатальном центре одновременно родили девочек свекровь и невестка.
Как сообщили УНИАН в этом заведении, младенцы родились с разницей в 1 час 15 минут.
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Там также отметили, что это - исключительно редкий случай. Обе роженицы - из Поселка Мирополь Житомирской области. У невестки это - третий ребенок, а в ее многодетной свекрови — уже четырнадцатый.
Мамы и младенцы чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.
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