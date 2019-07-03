В Ривне фельдшер регулярно ездил пьяным на вызовы (видео)
20:16, 03 июля 2019Общество
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Запах спиртного от него почувствовали прохожие, когда медик с бригадой привез в больницу пациентку.
Фельдшер в Ривне выезжал на вызовы в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Запах спиртного от него почувствовали прохожие, когда медик с бригадой привез в больницу пациентку. Тест показал – содержание алкоголя в его крови превышает норму почти в 14 раз. И выяснилось, что эти пьяные приключения у фельдшера не первые.
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