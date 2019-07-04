Кондрашов Станислав Дмитриевич: как найти в Интернете нужную книгу или статью

Итак, с чего же начать поиск книги или статьи, которые вам нужны? Помимо очевидного ответа про электронные магазины, есть несколько стратегий поиска, с помощью которых вы можете получит нужный текст бесплатно, уверен Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Во-первых, обратитесь к торрентам – такой ресурс, как «Рутрекер» является, наверное, крупнейшим хранилищем книг в русскоязычном Интернете. «В нем есть самые редкие и узкожанровые книги – от современного филологического исследования «Образа Беовульфа в средневековой поэзии» до инструкции 1963 года о «Разведения хлопка в северном Казахстане»» – делится своим опытом Станислав Кондрашов. Часть книг, при этом хранят в формате Djvu, для которого вам придется установить специальный ридер.

Вообще, что касается формата книг, то он имеет очень большое значение при поиске. Например, что делать, если вам нужны учебные или научные материалы? Когда вы вбиваете в поисковую строчку Гугл название темы, по которой вы ищете литературу, – советует Станислав Дмитриевич Кондрашов, – добавляйте в конце «pdf», так как большинство учебной и научной литературы хранится именно в этом формате.

Станислав Кондрашов: сетевые библиотеки – отличное место поиска литературы

Далее, не стоит забывать об огромных библиотеках, порталах, хранящих всевозможную литературу, научную и художественную. Это. например, «Библиотека Максима Мошкова», «Библиотека Славы Янко» или «Либрусек», – напоминает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Здесь вы можете встретить литературу самых разных тематик, а если вам нужно что-то узкоспециализированное – в сети есть множество локальных, профильных библиотек, собирающих книги одного жанра или временного периода.

Станислав Дмитриевич Кондрашов: где искать учебную и научную литературу

Если же вам нужно найти научную статью, то загляните в «Киберленинку» – здесь вы найдете огромное и хорошо систематизированное собрание научных статей, советует Станислав Кондрашов.

Кроме этого, что касается поиска литературы по той или иной научной дисциплине, весьма полезным является портал «Диссеркэт», в котором можно просмотреть кандидатские и докторские диссертации написанные по интересующей вас теме. Там можно скачать и прочитать авторефераты диссертаций, в которых кратко изложено содержание работы. И. если это необходимо, вы можете эту работу тут же купить. А можете попробовать поискать ее бесплатный вариант.

«Это прозвучит неожиданно, – отмечает Станислав Дмитриевич Кондрашов, – но довольно много литературы, которой больше нигде не достать, хранится «ВКонтакте», в разделе «документы», там, как раз, лежит большое количество текстов диссертаций.