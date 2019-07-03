Суд обязал РФ заплатить украинцам за агрессию

Гражданское движение «Сила права» отсудил у РФ компенсацию за моральный вред, причиненный истцам российской вооруженной агрессией в Крыму и на Донбассе.

Соответствующее решение Голосеевский суд Киева принял в интересах Вадима Козика и Валерия Шевчишина. Суд постановил взыскать с России в пользу истцов по 100 тысяч грн, - сообщил Александр Данилюк, один из лидеров избирательного объединения «Сила права».

«Сегодня командой «Силы Права» выиграны уже тысячи дел против РФ, где пострадавшие получают существенно большие суммы. К примеру, на прошлой неделе «Сила Права» отсудила для крымской журналистки Анны Андриевской более миллиона гривен. Для обеспечения исков Сила Права уже арестовала 3.5 миллиарда долларов, принадлежащих РФ, и находящихсяв Украине, и работает над арестами российских стратегических активов, находящихся в США и ЕС, к примеру, российской доли в Северных потоках. Россия должна заплатить украинцам за агрессию несколько триллионов долларов. Арест стратегических активов РФ даже на десятки миллиардов - действенный инструмент принуждения России к миру и восстановлению территориальной целостности Украины. Именно на этом базируется стратегия победы, которую мы начали строить в далеком 2014 году.

Когда сегодня некоторые политиканы рассказывают нам о мире любой ценой, мы должны понимать эту цену. Если правительство пойдет на уступки и признает, что Россия не виновата в агрессии, триллионы долларов на восстановление разрушенного Донбасса и на компенсации пострадавшим придется платить из украинского, а не российского бюджета», - объясняет Данилюк.

Александр Данилюк - экс-кандидат в президенты Украины. Один из лидеров Революции Достоинства, принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействия российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, в Школе специальной войны имени Кеннеди. В 2014 году был советником министра обороны. Лидер гражданского движения «Общее дело».

Ранее сообщалось, что «Общее дело» объединилась на парламентских выборах с «Силой права» Андрея Сенченко. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых - недопустимость капитуляции и российского реванша. «Сила права» еще с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.