Суд над экс-«беркутовцами»: прокуроры заявили о нарушениях со стороны судьи

В то же время председательствующий по делу судья Святошинского райсуда Киева Сергей Дячук не усматривает в своих действиях нарушений.

Прокуроры заявили о нарушении состязательности сторон на заседаниях Святошинского райсуда Киева по делу пятерых экс-«беркутовцев» со стороны председательствующего судьи Сергея Дячука.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании суда по делу экс-«беркутовцев» после допроса свидетелей прокурор Янис Симонов сделал заявление относительно действий председательствующего на предыдущем заседании, когда тот без согласования со стороной обвинения организовал по сути процедуру опознания одного из обвиняемых - бывшего заместителя командира киевского спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского.

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Прокурор Симонов и его коллеги настаивают, что предварительное заседание было проведено вопреки требованиям Уголовного процессуального кодекса, в частности, 9 минут оно продолжалось при отсутствии в зале суда обвиняемого Янишевского, который в это время находился в комнате конвоя вместе с тремя статистами, с которыми готовился к процедуре опознания.

Симонов убежден, что этот факт может стать основанием для рассмотрения в апелляционной или кассационной инстанциях судебной отмены приговора, поскольку заседание суда нельзя проводить при отсутствии обвиняемого.

Кроме того, он добавил, что данная процедура происходила с нарушениями, поскольку ее проводили в зале суда, а не на месте совершения преступления - на улице Институтской.

Как отметил прокурор, свидетель говорил, что узнал Янишевского на видео с командными жестами и по телосложению, на заседании в суде Янишевский вместе со статистами, одетые в балаклавы, просто стояли неподвижно, при этом Янишевский, чтобы уменьшить свой рост, склонил голову, а именно, в том числе, и по росту он был опознан свидетелем на видео.

В свою очередь, председательствующий по делу судья Дячук отметил, что не усматривает в своих действиях нарушений, и что без Янишевского судебное заседание не проходило, а по сути в это время стороны процесса выясняли, может ли суд провести его опознание.

Также судья добавил, что некорректно говорить собственно о процедуре опознания, поскольку был допрос свидетеля, в ходе которого состоялась процедура опознания Янишевского свидетелем.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в Святошинском райсуде Киева по делу против 5 экс-«беркутовцев» допросили залегендированного свидетеля с вымышленным именем Сергей Сидоров.

Свидетель выступал из другого помещения суда посредством видеоконференцсвязи, был изменен его голос, и он находился вне кадра на экране в зале суда. Сидоров сообщил, что имел опыт работы на командно-руководящих должностях в МВД, в частности, работал в одной из соответствующих должностей в феврале 2014 года.

Он на видео опознал Янишевского, когда тот стрелял из автомата по майдановцам.

Позже адвокаты пятерых экс-«беркутовцев» подали ходатайство о проведении процедуры опознания Янишевского, которое судья удовлетворил.

В зал завели четырех мужчин в камуфляжной форме и масках на лицах и предложили свидетелю указать, кто из них Янишевский. Свидетель Сидоров отметил, что при таких условиях он не может опознать Янишевского, так как 5 лет его не видел и к тому же на видео опознал его по характерным командным движениям. В итоге Сидоров указал на одного из мужчин и ошибся – человек оказался статистом.

Прокурор Алексей Донской заявил, что такая процедура опознания не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием были установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.