Взрыв на железной дороге в Днепропетровской области квалифицировали как теракт

Об этом сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины на Донецкой железной дороге, передает Радио Свобода.

По данным сектора, причина взрыва пока не установлена. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Напомним, в среду, 25 марта, в 12:40 неизвестные лица подорвали рельсы на перегоне Демурино - Просяная (на границе Покровского и Межевского района Днепропетровской области, которые граничат с Донбасом). В результате подрыва произошло незначительное повреждение рельсов, один из вагонов грузового поезда с углем сошел с рельсов. Пострадавших нет.

Осенью прошлого 2014 года взрыв на железнодорожном полотне произошел на Харьковщине, в январе 2015 года - в Запорожской области. В обоих случаях никто не пострадал.