Как хорошо вы знаете Конституцию Украины - тест УНИАН

28 июня отмечается День Конституции Украины.

Основной закон в Украине приняли на пятый год после провозглашения независимости. Народные депутаты работали всю ночь с 27 на 28 июня 1996 года - в целом непрерывно 23 часа. Во время голосования «за» высказались 315 парламентариев. Украина стала последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

Действующая Конституция Украины состоит из 15 разделов. 161 статья собрана в 14 глав, а XV раздел содержит 16 переходных положений. Тексту Конституции предшествует Преамбула.

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Отметим, принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, стало важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.