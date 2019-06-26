Обвиняемого в штурме Майдана экс-главу СБУ в Киеве выпустили из СИЗО - адвокаты

Щеголев - единственный из высокопоставленных должностных лиц времен Януковича, над которым сейчас идет суд за преследование «майдановцев».

Шевченковский районный суд Киева сегодня изменил меру пресечения бывшему начальнику Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook.

"Сейчас прокурор по делу Александр Супрун ждет текст решения. Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, суд получил ходатайство по почте. Ссылались в том числе на вчерашнее решение Конституционного суда по представлению Савченко. Большая мотивировочная часть - оттуда", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

По данным ГПУ, Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие высокопоставленные должностные лица, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности 18 февраля 2014 года принял решение о проведении сотрудниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди.

Щеголеву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

Щеголев - единственный из высокопоставленных должностных лиц времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.