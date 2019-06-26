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Свадьба за решеткой: украинский моряк сегодня женится в московском СИЗО (видео)

14:54, 26 июня 2019
Общество
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Невеста Татьяна Шевченко еще с зимы требовала разрешения на женитьбу / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Из Одессы в российскую столицу Татьяна Шевченко отправилась накануне. С собой она повезла обручальные кольца, белое платье и костюм для жениха.

Сегодня исполняется 7 месяцев, как Кремль взял в плен 24 украинских моряков возле Керченского пролива. Трибунал ООН в Гамбурге месяц назад принял решение, обязывающее Москву их освободить. Назначенный срок истек ночью 26 июня, однако Россия не реагирует.

Невеста Виктора Беспальченко еще зимой начала требовать у российских следователей разрешения на женитьбу. Получила его только сейчас.

Сегодняшняя церемония должна быть скромной, однако после возвращения моряков домой молодожены обещают устроить настоящий праздник.

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Теги: #Россия#Керченский пролив#украинские моряки