Свадьба за решеткой: украинский моряк сегодня женится в московском СИЗО (видео)

После возвращения моряков из российского плена молодожены планируют устроить настоящий праздник.

В московском СИЗО "Лефортово" сегодня должны заключить брак украинский моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна Шевченко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Из Одессы в российскую столицу Татьяна Шевченко отправилась накануне. С собой она повезла обручальные кольца, белое платье и костюм для жениха.

Сегодня исполняется 7 месяцев, как Кремль взял в плен 24 украинских моряков возле Керченского пролива. Трибунал ООН в Гамбурге месяц назад принял решение, обязывающее Москву их освободить. Назначенный срок истек ночью 26 июня, однако Россия не реагирует.

Невеста Виктора Беспальченко еще зимой начала требовать у российских следователей разрешения на женитьбу. Получила его только сейчас.

Сегодняшняя церемония должна быть скромной, однако после возвращения моряков домой молодожены обещают устроить настоящий праздник.