Ценителям акапельной музыки: в Киеве состоится Acapella Fest Kyiv
Ежегодно Acapella Fest Kyiv открывает новые имена акапельного движения в Украине, и этот год не будет исключением. 27 июня в фестивале примут участие acapella-коллективы: Beauty Band (Киев), "Буднитай & Бамбакас" (Черкассы), Season Band (Киев) и Viral Vox (Киев).
На фестивале группы продемонстрируют классическую вокальную музыку и современные тренды, а гости погрузятся во взрывной микс стилей - джаза, блюза, поп-музыки, соула, рока, нео-капелла, фанка и фолка. Также гостей ждет вокальная импровизация, впечатляющая имитация голосом различных музыкальных инструментов и уникальные авторские аранжировки мировых хитов.
Специальными гостями фестиваля станут композитор Юрий Маслянка, писательница Елена Левченко и вокалист Национальной оперетты Украины Игорь Тихонов.
27 июня приходите насладиться живым и уникальным саундом. Эти голоса завораживают, касаются тончайших вибраций человеческой души, поражают и вдохновляют!
Билеты: http://bit.ly/2x9WKZR.