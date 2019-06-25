Ценителям акапельной музыки: в Киеве состоится Acapella Fest Kyiv

27 июня в Caribbean Club Concert Hall состоится VI Всеукраинский фестиваль акапельной музыки - Acapella Fest Kyiv.

Ежегодно Acapella Fest Kyiv открывает новые имена акапельного движения в Украине, и этот год не будет исключением. 27 июня в фестивале примут участие acapella-коллективы: Beauty Band (Киев), "Буднитай & Бамбакас" (Черкассы), Season Band (Киев) и Viral Vox (Киев).

На фестивале группы продемонстрируют классическую вокальную музыку и современные тренды, а гости погрузятся во взрывной микс стилей - джаза, блюза, поп-музыки, соула, рока, нео-капелла, фанка и фолка. Также гостей ждет вокальная импровизация, впечатляющая имитация голосом различных музыкальных инструментов и уникальные авторские аранжировки мировых хитов.

Специальными гостями фестиваля станут композитор Юрий Маслянка, писательница Елена Левченко и вокалист Национальной оперетты Украины Игорь Тихонов.

27 июня приходите насладиться живым и уникальным саундом. Эти голоса завораживают, касаются тончайших вибраций человеческой души, поражают и вдохновляют!

Билеты: http://bit.ly/2x9WKZR.