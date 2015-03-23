За границей стартовал прием заявлений от украинцев на оформление биометрических паспортов

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, рассмотрение этих ходатайств и решения по ним принимаются в сроки, определенные законодательством Украины.

При этом в ближайшее время МИД получит и отправит в заграничные дипучреждения последнюю партию персонализированных загранпаспортов образца 2007 года, ходатайства об оформлении которых подавались в дипучреждения раньше.

В то же время работа, которая проводится МИД Украины с целью начала оформления в зарубежных дипломатических учреждениях биометрических проездных документов, учитывая предусмотренные законодательством сроки (в течение первого полугодия 2015 года), происходит в определенные сроки.

Читайте такжеОбразцы биометрических паспортов направлены в иностранные консульства

«Практическая реализация этой задачи зависит от сроков разработки Государственной миграционной службой Украины программного модуля, который обеспечит взаимодействие (обработку и передачу персональных данных) ведомственных систем МИД и ГМС. По информации ГМС, разработка модуля будет завершена к середине апреля с.г.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, прием заявок на оформление биометрических паспортов начался в Украине 12 января 2015 г.

Введение в Украине биометрических паспортов для выезда за границу является одним из ключевых условий либерализации визового режима для Украины, однако поездки в европейские страны без виз будут возможны только после принятия решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом.

Заявления на оформление биометрических документов принимают 30 подразделений миграционной службы (25 - во всех областях и 5 - в Киеве).