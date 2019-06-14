Под Администрацией президента установили велостанцию

Этот проект работает уже в более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года.

Под зданием Администрации президента Украины установили велостанцию европейской сети Nextbike.

Об этом сообщила пресс-служа АП в Twitter.

"Сегодня, 14 июня, под зданием Администрации президента была установлена велостанция европейской сети Nextbike. Этот проект работает уже в более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2018 года Киевсовет утвердил Концепцию развития велосипедной инфраструктуры столицы. Документом предусмотрено создание в столице около 240 км веломаршрутов в ближайшие годы и более 1000 км транспортных, рекреационных и пригородных путей для пользователей велотранспорта.

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15 августа 2018 года в парке им. Тараса Шевченко начал работать первый пункт общественного проката велосипедов. Пункт открыт в рамках пилотного проекта Вike sharing, который власти столицы реализует совместно с немецкой компанией Nextbike.

4 апреля 2019 года в КГГА сообщили, что в столице откроют еще 231 пункт проката велосипедов. Велосипеды можно будет найти на 33-х утвержденных локациях, привычных для велолюбителей. Сейчас утверждены условия инвестиционного конкурса по созданию сети проката велосипедов, согласно которым инвестор должен создать в Киеве еще 231 пункт проката и обеспечить наличие в них 2 тыс. велосипедов, которые должны быть оборудованы программным обеспечением, GPS-трекерами и смарт-замками.