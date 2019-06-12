«Минная» активность. Кто и зачем «минирует» Украину

В понедельник, 10 июня, в столице оказались «заминированными» ряд объектов. На электронную почту ГСЧС злоумышленники прислали сообщение, что под угрозой Верховная Рада, Министерство обороны, несколько станций метро и магазины. Ближе к вечеру того же дня, в полиции сообщили, что «минеры» добавили к списку несколько домов в центре Киева, в том числе Дом с химерами, расположенный в непосредственной близости к Администрации президента и в котором находится резиденция главы государства, а также аэропорт «Киев» (Жуляны).

Любопытно, что этой волне «минирований» предшествовала еще одна. Буквально неделю назад таким же способом злоумышленники сообщали правоохранителям о «бомбах» в нескольких столичных больницах, среди которых Институт рака и детская клиника «Охматдет», родильные дома, а также детских садов, гипермаркетов, университетов и ресторанов.

Впрочем, объектом «минеров» стал не только Киев. В понедельник аноним «заминировал» более десяти объектов с большим скоплением людей – гостиницы, больницы, ТРЦ, вокзал и аэропорт – во Львове, пять университетов в Харькове, а в Ровно взрывчатку искали на… атомной электростанции. Впрочем, несколько недель назад аналогичная история с псевдоминированием уже была опробована злоумышленниками на Запорожской АЭС.

К счастью, проведенных проверок оказалось, что вся информация о заложенной взрывчатке оказалась ложной.

Злоумышленники отделываются испугом и штрафами

Все перечисленные случаи – лишь малая толика подобных инцидентов за последние годы. Со столь частыми сообщениями о псевдоминировании Украина столкнулась с началом конфликта на Донбассе. Тогда в поле зрения псевдоминеров, в основном, попадали госструктуры и объекты инфраструктуры. Со временем сообщения о «минировании» стали появляться и относительно других мест скопления людей – торговых центров, медучреждений, кинотеатров, концертных площадок. Кроме того, в последние несколько лет «бомбы» неоднократно искали в зданиях суда, на избирательных участках и телеканалах.

По словам заместителя директора Украинского института исследований экстремизма Богдана Петренко, по сравнению с 2013 годом количество лжеминирований в Украине увеличилось практически втрое. «Сейчас у нас около 600-700 таких сообщений в год, а тогда было около 180 случаев», - говорит эксперт.

Это подтверждают и в Нацполиции – по их данным, количество таких сообщений только за последний год увеличилось в 2,5 раза.

В целом, по словам Петренко, есть три главных субъекта, которые могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации в Украине путем таких «минирований». Во-первых, речь идет о Российской Федерации. «Она так или иначе заинтересована в создании проблем на территории Украины, потому как последствия могут быть обширными», - напоминает эксперт.

Во-вторых, «минирование» может быть противостоянием конкурентов в определенных бизнес сферах. К примеру, «заминированный» ТРЦ автоматически привлекает к себе массу внимания. «Это может быть как своеобразной «рекламой», так и «антирекламой» торгового центра», - рассказывает Богдан Петренко.

В-третьих, работает так называемый эффект домино: «Когда люди видят, что несколько псевдоминирований произошли в одном городе, они начинают наследовать преступление и повторять его. Если волна началась с Киева, то на следующий день она продолжилась и в регионах».

В Нацполиции заявляют, что любителей таким образом «пошутить» всячески разыскивают. «Таких лиц устанавливают, так как такое событие касается интересов, минимум, нескольких сотен человек и, соответственно, при задержании мы сообщаем об этом», - рассказал УНИАН заместитель директора департамента коммуникаций Нацполиции Николай Гулевич.

Сообщения о лжеминировании подпадают под серьезную статью: злоумышленнику может грозить штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, полгода ареста или до пяти лет лишения свободы, при повторном нарушении – от двух до семи лет. Однако, в большинстве случаев, нарушители, в основном, отделываются условными сроками.

«Реальное наказание назначают лишь в единичных случаях, когда у людей наблюдается рецидив преступлений. Но этих дел крайне мало – из 58 приговоров суда за последние годы подобное наказание было только в трех случаях», - уточняет Богдан Петренко.

При этом, по его словам, «поиграться» в минеров, зачастую, решаются граждане в состоянии алкогольного опьянения.

Убытки есть, но их почти нельзя возместить

К сожалению, шалости одних граждан могут привести к угрозе жизни для других. Например, из-за сообщений о «минировании» только в Институте Рака в Киеве в один день сорвалось около 30% операций. Кроме того, пациентам с онкологическими заболеваниями пришлось отменить курсы химио- и лучевой терапии, что едва не стоило им жизни. Также из здания Института пришлось эвакуировать лишь транспортабельных пациентов. Тех же, кого нельзя было перемещать по состоянию здоровья, оставались внутри, под присмотром персонала. Естественно, испытывая при этом абсолютно не нужный им в их состоянии стресс.

«Наши пациенты понесли колоссальные потери. Те, кто должен был получить химиотерапию или лучевую терапию, пропустили свои курсы. Также 90% наших пациентов приезжают из регионов и сегодня не могут попасть к нам, ждут на улице. Завтра на врачей будет в два раза больше нагрузка. Те операции, которые мы начали с утра, мы закончили. Но 25-30% запланированных на сегодня оперативных вмешательств не состоялось. Представляете психологическое состояние пациентов, которые были подготовлены: были уколоты препаратами, не ели и т.д.?», - рассказал о последствиях «минирований» главный врач Института рака Андрей Безносенко.

К сожалению, несмотря на массовость псевдоминирований, в Украине не ведутся подсчеты убытков от такого вредительства. По словам Богдана Петренко, сколько стоит каждая операция по «разминированию» - неизвестно.

Вместе с тем, помимо аморальности «минирований», эти телефонные (а в последнее время, электронные) преступления несут в себе вполне материальные последствия. К примеру, на прошлой неделе из-за поисков «бомбы» в аэропорту «Киев» пришлось отменить все ночные рейсы… Или аналогичная ситуация в столичном метрополитене, где довольно часто «минируют» не только отдельные станции, но пересадочные узлы, что, естественно, создает пассажирам массу неудобств.

По словам пресс-секретаря КП «Киевский метрополитен» Натальи Макогон, только в текущем году метрополитен «минировали», минимум, двадцать раз. Однако подсчитать убытки ни в аэропорту, ни в метрополитене, не торопятся.

«В этих случаях [заминирования] убытки не подсчитываются, так как метрополитен - не коммерческое предприятие. Тут вопрос больше не об убытках, а о том, что такие сообщения держат в напряжении наш коллектив, правоохранительные органы, которые должны проводить проверки, и, в первую очередь, пассажира, который теряет свое время и не может вовремя добраться туда, куда планировал», - рассказала УНИАН пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

Впрочем, коммерческие предприятия информацию об убытках тоже не разглашают. «Естественно, торговля от подобного явления очень сильно страдает. Ведь, когда поступает предупреждение о минировании и сигнал охране об эвакуации людей, начинаются очереди на кассах. А так как охрана физически не может всех проверить, каждое из заведений торговли после паники может подсчитать весомый ущерб. Но гораздо большие потери несут магазины, так как люди из-за таких сообщений обходят их стороной. И потому, в случае минирования, в торговых центрах стараются не подтверждать этот факт, поскольку репутационных рисков боятся больше, чем финансовых», - говорит председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Но если руководство метрополитена или торгового центра не пытаются возместить убытки от «минирования», то у простого украинца, которому «повезло» стать жертвой злоумышлеников, шанс возместить некий ущерб все же есть. «Если, например, человеку вовремя не была оказана медицинская помощь, то он может быть потерпевшим в открытом уголовном производстве о заведомо неправдивом минировании. То есть, нужно будет узнать номер уголовного производства и орган, который ведет досудебное расследование. Это можно сделать путем обращения в Генеральную прокуратуру, так как именно ГПУ является держателем Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) и предоставляют о нем информацию. После этого необходимо написать заявление о признании себя потерпевшим в уголовном производстве, к нему необходимо подкрепить доказательства, подтверждающие сумму причиненного ущерба. Механизм компенсации состоит в подаче иска в рамках уголовного производства, чтобы взыскать сумму ущерба с виновного лица. Но во многих случаях перспектив у такого иска мало, так как, в зависимости от случая, может не найтись объекта для обращения взыскания. Например, если человек, который «заминировал» что-то является малообеспеченным», - говорит адвокат Егор Штокалов.

Но самое опасное во всех этих историях с «минированиями» в другом. Чем чаще мы слышим, что где-то снова ищут «бомбу», мы все меньше обращаем внимание на такие сообщения. Как следствие, в случае реального заминирования того или иного объекта, совсем не факт, что реакция будет адекватной и позволит спастись.

Анастасия Заремба