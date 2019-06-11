Кличко показал видео, как строят новый детский сад в Дарницком районе Киева

Строители укрепили и обновили стены фасада, надстроили третий этаж, в подвале оборудовали технические помещения.

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео о том, как завершают строительство нового детского сада в Дарницком районе столицы на улице Бориспольской, 28/1.

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"Приятная новость для жителей Дарницкого района. До сентября мы откроем после реконструкции детсад на 200 мест. Это будет фактически новый садик. Потому что его полуразрушенное здание почти 20 лет стояло заброшенное. Теперь это - современное детское заведение, в конце лета встретит маленьких воспитанников", - написал мэр.

Он отметил, что строители укрепили и обновили стены фасада, надстроили третий этаж, в подвале оборудовали технические помещения.

"Из 11 детских групп две будут инклюзивными, с возможностями для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Оборудуем в новом саду медицинский блок, игровые комнаты и спортивные залы, бассейн, комнаты для учебы и отдыха, компьютерный класс, музыкальный зал", - подчеркнул Кличко.