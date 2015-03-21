Подтвердилась информация о гибели военного журналиста Дмитрия Лабуткина
01:13, 21 марта 2015Общество
13524 0
Информация о гибели журналиста ТРК Минобороны Украины "Бриз" Дмитрия Лабуткина подтвердилась
Подтвердилась гибель журналиста Минобороны Дмитрия Лабуткин / fleet.sebastopol.ua
Тело военного журналиста капитана-лейтенанта Дмитрия Лабуткин было найдено в Днепропетровском морге, сообщает издание "Флот Украины"
"Офицер, патриот, настоящий гражданин своей страны, он погиб во время боев в Дебальцево", - пишет его друг капитан-лейтенант Виталий Панчишин.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, еще 5 получили ранения
Ранее в видеосюжетах боевиков были показаны документы Дмитрия, но окончательного подтверждения информации о его гибели не было. Родные и близкие надеялись на лучшее.
Дмитрий Лабуткин был репортером на военном телевидении "Бриз" в Севастополе. После оккупации Крыма российскими войсками не предал Украину и уехал вместе с семьей в Одессу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter