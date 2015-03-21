Подтвердилась информация о гибели военного журналиста Дмитрия Лабуткина

Тело военного журналиста капитана-лейтенанта Дмитрия Лабуткин было найдено в Днепропетровском морге, сообщает издание "Флот Украины"

"Офицер, патриот, настоящий гражданин своей страны, он погиб во время боев в Дебальцево", - пишет его друг капитан-лейтенант Виталий Панчишин.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб один военный, еще 5 получили ранения

Ранее в видеосюжетах боевиков были показаны документы Дмитрия, но окончательного подтверждения информации о его гибели не было. Родные и близкие надеялись на лучшее.

Дмитрий Лабуткин был репортером на военном телевидении "Бриз" в Севастополе. После оккупации Крыма российскими войсками не предал Украину и уехал вместе с семьей в Одессу.