Скандального судью Глуханчука могут оставить на должности

Два года назад полиция задержала судью за управление авто в нетрезвом состоянии.

Судебная реформа в Украине дает трещину. Высшая квалификационная комиссия судей продолжает допускать к работе служителей Фемиды, с, мягко говоря, подмоченной репутацией, уверяют общественные активисты.

Как сообщает "24 канал" одним из них может стать Олег Глуханчук, который уже 12 лет возглавляет Окружной админсуд Одессы и за это время успел засветиться во многих скандалах.

Последний связан именно с его плановой переаттестацией. Она должна была состояться еще два месяца назад.

Накануне, журналисты программы "Слідство.Інфо" заметили его на вечеринке вместе с членами Высшей квалификационной комиссии.

"Это полный абсурд и вообще это конфликт интересов. Потому что есть члены комиссии, которые должны сказать добродетелен ли этот судья, может ли он дальше работать судьей, а тут вечеринка – он приезжает, они, вероятно, общаются и обсуждают рабочие вопросы", – отметила член Общественного совета добропорядочности Евгения Моторевская.

После выхода программы в эфир, переаттестацию, по неизвестным причинам перенесли. В Общественном совете добропорядочности говорят, что это может свидетельствовать о том, что Глуханчук останется на посту, несмотря на отрицательную репутацию.

Так, два года назад полиция задержала его за управление авто в нетрезвом состоянии. Судья не только отказывался проходить тест на содержание алкоголя, но и откровенно угрожал правоохранителям.

Видео, как полиция задержала нетрезвого Глуханчука (присутствует нецензурная лексика 18+)

На такое поведение Высший совет правосудия "закрыть глаза" не смог. Служитель Фемиды был отстранен от деятельности. И уже через полгода Глуханчук снова вернулся к работе. Правда, по словам представителей Общественного совета добропорядочности, с того момента не рассмотрел ни одного дела.

А вот зарплату получает "по расписанию". Кстати, к состоянию судьи также есть немало вопросов.

"Олег Глуханчук имеет два роскошных дома на берегу моря. Но если мы взглянем в его декларации, то там нет тех доходов, которыми бы он мог объяснить это имущество. Есть уголовное производство даже, в рамках которого установлено, что стоимость одного дома около 7 миллионов гривен", – сказала журналистка, член Общественного совета добропорядочности Галина Чижик.

Кроме домов, семья Глуханчуков обладает еще и немалым парком элитных авто. Откуда он заработал на них деньги – неизвестно, но все знают, что судью неоднократно подозревали в коррупции и злоупотреблении служебным положением, отмечают активисты.

Несмотря на это, как стало известно, переаттестация Олега Глуханчука запланирована уже на 11 июня.