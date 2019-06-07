"Кровавые" погоны. Почему смерть ребенка не привела к громким отставкам

Неделю назад Украину потрясло ужасное в своей циничности преступление: сотрудники правоохранительных органов стали виновниками смерти пятилетнего ребенка. Так, двое патрульных – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько – приняв «на грудь», решили пострелять в жилом секторе из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Одна из пуль угодила в пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, который играл на детской площадке возле своего дома. После трех дней реанимации малыш скончался.

«Странности» следствия

Страшной эту историю делает не только смерть ребенка, но и поведение самих полицейских. Ведь изначально «копы» отрицаю свою вину в случившемся, озвучивая довольно странную версию. Мол, погибший ребенок просто поскользнулся, упал на асфальт и ударился головой. Позже начальник криминальной полиции Киевской области Андрей Небетов объяснил, что версию о травме головы следователям озвучили медики в больнице, куда доставили Кирилла. Также о возможном падении следователям говорили мама и бабушка пострадавшего мальчика.

Впрочем, после проведенных анализов и рентгена, медики не могли не заметить в голове ребенка пулю.

«Странным» в этой ситуации выглядит то, что только после этого правоохранители нашли на месте происшествия и гильзы от патронов, и банки, по которым стреляли их коллеги.

Еще более «странным» кажется то, что подозреваемых в совершении этого страшного преступления не освидетельствовали на предмет употребления алкоголя. Хотя бабушка мальчика Александра Тлявова рассказала журналистам, что в больницу, в реанимацию, приезжал начальник райотдела и «говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал». «Они были без сознания пьяные. Просто развлекались», - рассказала она.

Коллеги подозреваемых оправдывают свою «недоработку» тем, что стрелки отказались проходить освидетельствование добровольно. Получать же разрешение на это в суде никто не стал, поскольку, по мнению «копов», суд в субботу не работал. Так себе оправдание, согласитесь.

Еще одна «странность» в том, что изначально действия подозреваемых их коллеги квалифицировали как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, потом переквалифицировали на неосторожное нанесение тяжких телесных повреждений, совершенное по сговору группой лиц. И только после смерти мальчика генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура переквалифицировала преступление по статье об умышленном убийстве.

Но самая отвратительная «странность» - вечная попытка «прикрыть» своих. Во-первых, едва только стало известно о преступлении, как начальник Нацполиции Сергей Князев заявил, что провинившиеся «находились не на службе и без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения».

Во-вторых, несмотря на то, что во вторник, 4 июня, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения обоим подозреваемым и отправил их под арест до 30 июля без возможности внесения залога, до сих пор не найдено оружие, из которого был убит пятилетний ребенок.

В-третьих, и адвокаты задержанных, и адвокат пострадавшей семьи, и министр МВД Арсен Аваков говорят, что подозреваемых должно быть больше двух.

«Двое задержаны, один – несовершеннолетний сын одного из фигурантов, которым предъявили подозрение, еще один проходит в качестве свидетеля», - сказал адвокат пострадавшей семьи Александр Щербина.

«По моему мнению, там пятеро подозреваемых. Четверо мужчин, которые стреляли (кто из них стрелял выяснит следствие, может - все, может - один, чья пуля). А также, я думаю, что женщина, которая спрятала ружье, и таким образом способствовала сокрытию преступления. Это тоже надо квалифицировать. Но это дело Государственного бюро расследований», - заявил Аваков.

Другими словами, теперь у подозреваемых появилась возможность взваливать вину за убийство ребенка не только друг на друга, а еще на парочку человек. В Сети уже обсуждают возможность «взвалить» вину на несовершеннолетнего сына одного из участников преступления, который пока выступает свидетелем. Мол, если «докажут», что стрелял он, то, как несовершеннолетний, он не будет осужден по всей строгости, в отличие от нынешних подозреваемых…

Отставки отменяются

Смерть Кирилла Тлявова подняла Украину на акции протеста. В десятках городов люди выходили на улицы с требованием отставки как прямого руководства подозреваемых правоохранителей, так и министра МВД.

Пригасить народный гнев могла бы отставка начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, который подал соответствующий рапорт после смерти ребенка. «Я несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня с занимаемой должности», - сказал он и попросил направить его «в самую тяжелую точку нашего государства, а именно места проведения ООС».

После этого Арсен Аваков заявил: «Мы его уволили с должности… и, скорее всего, он отправится в зону ООС и будет там с двумя другими полицейскими руководить определенным участком границы».

Каково же было удивление общественности, когда в четверг, 6 июня, стало известно – Ценова не просто перевели, его… повысили!

«Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова», - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В этой связи не удивительно, что Аваков, который, как министр, несет политическую ответственность за случившееся, тоже в отставку не собирается. «Я тоже не напишу заявление об отставке. Но мою отставку может развить в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, - сказал Аваков, добавив, что в отставку должен идти и глава Нацполиции Сергей Князев. - Я не считаю, что председатель Нацполиции Князев должен уходить в отставку. Он хорошо работает».

Впрочем, и до этого случая уже был ряд инцидентов, после которых министр МВД не раз мог покинуть свой пост, но…

Провалы реформы

За пять лет на должности министра претензии к реформе МВД, начатой Аваковым, возникают не впервые.

К примеру, один из громких случаев, в котором «отличились» патрульные «новой полиции», произошел в феврале 2015 года. Тогда столичные «копы» со стрельбой устроили погоню за BMW. В результате погиб 17-летний пассажир внедорожника Михаил Медведев. Патрульного Сергея Олийныка, который выпустил роковую пулю, судят по статье об умышленном убийстве. Да, да, судят по сей день. А Олийнык продолжает работать в полиции. Правда, уже не патрульным, а деловодом.

В августе 2016 года в поселке Кривое Озеро на Николаевщине полицейскими во время задержания был застрелен 32-летний Александр Цукерман. Местные правоохранители пытались «замять» инцидент. По их версии, в отделение полиции поступил вызов от таксиста, который сообщил об избиении и краже личных вещей и денег. Отправившись по указанному таксистом адресу, «копы» якобы столкнулись с сопротивлением со стороны Цукермана, а потому применили к нему «меры физического воздействия и наручники». После этого, мужчине якобы стало плохо, и он скончался.

В то же время мать погибшего рассказала, что к ее сыну применялись пытки – мужчину избивали палками и дубинкой, пока он был закован в наручники. Да и судмедэкспертиза обнаружила в погибшем четыре пули, одну из них – в сердце. Трое из шести прибывших на вызов полицейских были задержаны как подозреваемые. Несмотря на то, что прошло уже три года, ни одного приговора в отношении обвиняемых так и не было вынесено.

Как тогда заявлял внештатный советник главы МВД Антон Геращенко, ситуация в Кривом Озере – «проявление человеческого фактора», а потому из нее нельзя делать выводы о реформе полиции и о работе полиции в целом.

Для того, чтобы доказать обратное, потребовалось менее полугода. В ночь на 4 декабря 2016 года, в селе Княжичи Киевской области, столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли пять сотрудников полиции.

Дом, в котором сработала сигнализация, по словам генпрокурора, после перестрелки был обчищен сотрудниками полиции охраны. По результатам служебной проверки, из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, занимавших руководящие и оперативные должности. В отношении еще девятерых полицейских были применены дисциплинарные взыскания.

При этом, один из фигурантов дела, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, спустя три года после случившегося все еще находится в должности. Сам же Аваков тогда заявил, что о его отставке речи быть не может, поскольку он после инцидента сделает выводы.

К сожалению, выводы были сделаны только на словах. В июле 2018 года на советницу главы Херсона, активистку Екатерину Гандзюк было совершено циничное нападение – девушку облили кислотой. А правоохранители «не заметили» покушения на убийство, квалифицировав дело как «хулиганство». В ноябре прошлого года Катерина скончалась. С того времени украинцы не устают задавать руководителям правоохранительных органов вопрос: «Кто убил Катю Гандзюк?» и требовать их отставки. Но глава МВД и генпрокурор не спешат давать ответы активистам.

Когда репутации нет, за репутацию не страшно

Эксперт-криминолог Анна Маляр отмечает, что в полиции, несмотря на реформу, все еще остался советский рудимент, который подталкивает прикрывать преступления, совершенные причастными к системе. «В любой системе есть люди, которые могут совершить преступление. И ошибочно пытаться смягчить то, что они совершили. С точки зрения репутации любого ведомства, намного эффективнее признать ошибку, допустить применение полной уголовной ответственности и отчитаться перед обществом о том, как такие ошибки исправляются. Потому как любая фальсификация или сокрытие улик в преступлении, совершенном сотрудником системы, наоборот, усиливают недоверие к ведомству», - говорит Маляр.

Вместе с тем, она напоминает, что украинское законодательство не заставляет чиновника подавать в отставку: «Нужно понимать, что отставка – это не юридическая ответственность, а политическая. И ее вероятность в Украине зависит от уровня социального напряжения. В западных странах институт добровольной отставки, как правило, используется для снятия социального напряжения и для сохранения доверия граждан к институциям государства. Если чиновников это не беспокоит, то они могут не уходить в отставку, но должны понимать последствия».

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарина Каленюк убеждена, что ситуация может еще больше ухудшиться. «У главы МВД было пять лет на реформу правоохранительной системы. В итоге, она провалилась. И при таких условиях убийство людей полицейскими - закономерность, а не случайность», - убеждена Каленюк.

Эксперты сходятся во мнении, что ожидать отставки министра МВД в ближайшее время не стоит. Поскольку на это нет ни его личного желания, ни политической воли парламента. Хотя народные депутаты уже собрали в Верховной Раде необходимое для его увольнения количество подписей, соответствующее постановление в повестку дня так и не внесли.

Анастасия Заремба