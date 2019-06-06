Около 800 полицейских продолжают работать после провала переаттестации - МВД

По словам представителя МВД Артема Шевченко, уволенные полицейские восстанавливаются в должностях через суды.

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что около 800 полицейских через суды восстановились в должности после того, как не прошли переаттестацию.

Об этом сообщает "Громадское".

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По словам Шевченко, правоохранители восстанавливаются через суды, поскольку есть определенное противоречие между трудовым законодательством, которое не позволяет быстро и легко увольнять людей, и теми нормами, которые регламентировали аттестацию в рядах Нацполиции.

В целом, по его словам, после аттестации уволили более 3 тысяч правоохранителей.

Шевченко отметил, что в основном решения суда о восстановлении в должности полицейских немедленные к исполнению.

«Суд обязывает руководящий полицейский орган его (решение — ред.) выполнить, а потом, если хотите — оспаривайте», — пояснил представитель МВД.

Он также добавил, что Нацполиция оспаривает такие решения, однако конкретное количество поданных апелляций он не может назвать.