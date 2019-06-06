На море as usual. Кто возит украинцев отдыхать в оккупированный Крым

Государственное агентство по туризму и курортам (Гостуризмкурорт) Украины еще в 2014 году рекомендовало украинцам воздержаться от отдыха в Крыму в связи с аннексией полуострова. Дорогу в Крым официально закрыли и для европейцев, тем более, Европейская организация по безопасности аэронавигации ввела запрет на полеты европейских авиаперевозчиков в Симферополь и Севастополь. Но если в начале аннексии туристы, действительно, старались избегать поездок в Крым, то сегодня находится немало украинцев, которые не брезгуют пополнять карманы оккупантов, отправляясь наслаждаться пляжами Коктебеля и Судака.

Туристы без стыда и совести

К примеру, в начале мая о своем отдыхе в Крыму оригинально сообщил народный депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич. О том, что он с женой совершил «романтическое автомобильное путешествие в Крыму», отчиталась… пресс-служба парламентария.

«На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок - романтическое автомобильное путешествие в Крым. Практически прямо из Киево-Печерской Лавры - с пасочкой и писанками - они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных. Переехали через Чонгар. Нашу часть проехали за 15 минут в одну сторону, и за 12 минут обратно. На второй стороне прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа», - говорилось в сообщении.

Шуфрич признался, что его в Крыму «люди узнавали, улыбались, здоровались». Но российские спецслужбы он, похоже, не заинтересовал. Вполне возможно, что безопасности народного депутата способствовала пророссийская риторика политической силы, в состав которой он входит.

УНИАН поинтересовался, сколько украинцев, кроме Шуфрича, тоже решили провести «майские» в аннексированном Крыму, несмотря на риски, которые сопровождают каждого, кто отправляется на полуостров и оказывается под пристальным вниманием ФСБ. По словам пресс-офицера Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Максима Сороки, в мае админграницу с Крымом в направлении полуострова пересекли около 190 тысяч человек. «Это - общее количество. Мы не ведем статистику о цели поездок. Потому я не могу сказать, сколько людей из этого количества ехали именно на отдых», - рассказал он.

Однако сотрудники крымских пансионатов отмечают, что в нынешнем сезоне брони от жителей материковой Украины значительно больше, чем в прошлом году.

«В середине мая я ездил в Крым навестить родителей и был очень удивлен тем, что увидел на пункте пропуска «Каланчак»», - рассказал житель Херсона Дмитрий Максимов. - Пункт пропуска пересекает немало людей, отправляющихся в Крым явно на отдых. Среди их вещей были байдарки, пляжные зонты, другая курортная атрибутика. Пункт пропуска пересекало немало семей с детьми. Кроме того, в предыдущие годы на вопросы пограничников о цели поездки люди отвечали: «В гости к родственникам», даже если по их вещам было стопроцентно ясно, что едут отдыхать. Сейчас отвечают откровенно: «На море»».

Туры в оккупацию. Недорого

Любопытно, что в такое рисковое путешествие украинцы часто отправляются не самостоятельно, а приобретая «тур» в туристических агентствах.

УНИАН поверил, насколько реально заказать «путевку» в Крым, находясь на материковой части Украины. В частности, из столицы. Результат оказался ошеломляющим!

По незатейливому запросу в поисковике, нам удалось найти несколько сайтов туроператоров, где, несмотря на факт аннексии, отыскать предложения по экскурсиям и отдыху на полуострове не составляет труда. Как правило, речь идет об экскурсионных турах, именуемых «кругосветкой» - проживание, питание и экскурсии по ряду городов ЮБК.

«Есть туры Симферополь-Севастополь-Балаклава-Евпатория-Бахчисарай-Инкерман-Ялта-Судак и Симферополь-Белогорск-Керчь-Казантип-Феодосия-Коктебель-Партенит-Массандра-Мисхор-Алупка-Гаспра-Севастополь-Балаклава-Бахчисарай-Симферополь», - рассказала нам представитель туроператора «Поехали с нами» Ирина, когда мы представились потенциальными туристами.

Любопытно, что обнаружить продажу туров в Крым нам удалось на сайте turne.com.ua, где и был указан контактный телефон, по которому мы дозвонились в… «Поехали с нами». Это - один из крупнейших туроператоров, на официальном сайте которого нет никаких предложений по Крыму.

Услышав нашу заинтересованность туром в Крым, представитель туроператора сразу уточнила, что до Крыма трансфера нет и нам придется добираться туда своим ходом.

«А можно ли организовать трансфер от КПП?», - уточняем мы.

«Это, скорее всего, нужно будет запрашивать отдельно, но я думаю, это можно будет устроить», - успокоила нас Ирина.

После этого, на всякий случай, уточняем, не возникнет ли у нас проблем в Крыму из-за украинского паспорта. «В принципе, никаких проблем не будет», - поспешно отвечает нам девушка.

Далее мы также уточняем, что один из нашей группы «туристов» - уроженец Донбасса с соответствующей пропиской на неподконтрольной Украине территории. Услышав это, представитель туроператора попросила несколько минут для уточнения. Перезвонив нам позже, она уже не была так убеждена в полном отсутствии проблем у нашей туристической «группы». «Если у вас прописка луганская, но нет паспорта «ЛНР/ДНР», то можно ехать, и желательно - по загранпаспорту. Но лучше всего позвонить в Госпогранслужбу и уточнить эти моменты», - посоветовала она.

Интересуемся мы и стоимостью, а также, каким образом мы сможем оплатить путевку. «Тот экскурсионный тур, который длиннее - 25680 рублей (около 10 600 тысяч гривен, - УНИАН) с человека. Это - размещение в гостинице, питание, экскурсионная программа по разным городам - все входит в стоимость. Можете приехать в офис, можно сделать все онлайн – у нас есть счет в Приватбанке, можете оплатить через банкомат или банк, разницы нет. Но оплата только в гривнах по курсу туроператора», - объясняет нам Ирина.

На «российской границе» не будет проблем…

В принципе, по такой же схеме в Крым туристов возят и крымские туроператоры. Причем, если большинство из них под оккупацией сменили контактные телефоны на российские, остались и те, которые продолжает указывать украинские номера, по которым вполне реально дозвониться.

«Из Киева транспорт мы не обеспечиваем. Если нет трансфера, можем под границей, у КПП с российской стороны вас забрать. Трансфер с Чаплынки - машина будет стоить 2700-2900 рублей (около 1000 гривен, - УНИАН), с Джанкоя – 2500-2700 рублей», - рассказал нам представитель туроператора «Солнечный Крым».

Официально главный офис этой компании находится в Симферополе, однако мы без труда дозвонились по украинскому номеру украинского национального оператора мобильной связи Интертелеком, указанному на сайте.

Туроператор заверяет «туристов из Киева», что по внутреннему паспорту Украины можно ехать без проблем. Правда, об отсутствии таких проблем говорят, ручаясь только за пограничников с российской стороны. «На российской границе не будет никаких проблем, насчет украинской – не знаю, может, какие-то придирки будут», - и некоторой издевкой говорит нам собеседник.

Также он сообщает, что оплатить путешествие можно дистанционно, перечислив деньги на счет в российском банке – реквизиты указаны на сайте туроператора.

Справедливости ради отметим, что наши поиски выявили и таких туроператоров, которые сначала задорно рассказывали об условиях бронирования тура, а после перезванивали и наотрез отказывали будущему клиенту. «Сейчас запретили агентствам продавать туры, потому ничего не могу вам предложить», - рассказала нам представитель туроператора из Харькова «Вояж де Люкс».

Впрочем, это нисколько не умаляет того факта, что на шестом году российской агрессии против Украины туроператоры спокойно, хоть и из-под полы, продают путевки в Крым. Другими словами, пока одни украинцы защищают страну от «зеленых человечков» и российских «отпускников», другие не видят проблем в том, чтобы отвезти оккупантам денег (кто даст гарантии, что с этих средств потом не финансируются русские пули?) и «насладиться» морем на кровавых пляжах Аксенова и Путина.

Анастасия Заремба