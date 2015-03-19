Порошенко поздравил Лину Костенко с 85-летием

Об этом говорится на странице главы государства в Твиттере.

«Долгих Вам творческих лет, Лина Васильевна!», - написал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко вручил Шевченковские премии (фото)Он заметил: «Об одной из самых скромных и самых великих фигур современной Украины скажу словами, которые она сама вложила в уста гетмана Хмельницкого о Марусе Чурай (цитируется на языке оригинала - ред.):

Її пісні – як перло многоцінне,

Як дивен скарб серед земних марнот.

Тим паче зараз, як така розруха.

Тим паче зараз, при такій війні, -

Що помагає не вгашати духа,

Як не співцями створені пісні?!

«И еще, вспоминаются слова из Берестечка!», - добавил Порошенко:

«Є боротьба за долю України,

Все інше – то велике мискоборство».

Справка. Лина Костенко - украинская поэтесса и писательница, классик украинской литературы. Родилась в 1930 году на Киевщине, закончила педагогический институт в Киеве и МГУ им. Ломоносова. Автор нескольких сборников стихов и одного прозаического романа. Лауреат Шевченковской премии.