Порошенко поздравил Лину Костенко с 85-летием
Президент Украины Петр Порошенко поздравил выдающуюся украинскую поэтессу Лину Костенко с днем рождения.
Об этом говорится на странице главы государства в Твиттере.
«Долгих Вам творческих лет, Лина Васильевна!», - написал Порошенко.
Читайте такжеПорошенко вручил Шевченковские премии (фото)Он заметил: «Об одной из самых скромных и самых великих фигур современной Украины скажу словами, которые она сама вложила в уста гетмана Хмельницкого о Марусе Чурай (цитируется на языке оригинала - ред.):
Її пісні – як перло многоцінне,
Як дивен скарб серед земних марнот.
Тим паче зараз, як така розруха.
Тим паче зараз, при такій війні, -
Що помагає не вгашати духа,
Як не співцями створені пісні?!
«И еще, вспоминаются слова из Берестечка!», - добавил Порошенко:
«Є боротьба за долю України,
Все інше – то велике мискоборство».
Справка. Лина Костенко - украинская поэтесса и писательница, классик украинской литературы. Родилась в 1930 году на Киевщине, закончила педагогический институт в Киеве и МГУ им. Ломоносова. Автор нескольких сборников стихов и одного прозаического романа. Лауреат Шевченковской премии.