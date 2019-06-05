Зеленский рассказал о наказании для виновников в убийстве 5-летнего мальчика

Зеленский заявляет, что виновные в убийстве 5-летнего мальчика понесут и политическую, и уголовную ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова понесут и политическую, и уголовную ответственность.

Об этом он сказал во время включения из Брюсселя в эфире "Завтрака с 1 + 1", сообщает ТСН.

Зеленский пообещал, что виновники гибели ребенка в Переяславе-Хмельницком Киевской области будут наказаны.

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"Это просто какая-то нелепость, попали в парня, лишили жизни ребенка. Поэтому, я уже об этом говорил, очень серьезный вопрос и будут очень серьезно все наказаны", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, он имел несколько бесед с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по этому поводу.

"Я уверен, что будет и политическая ответственность, будет и уголовная ответственность. Мы об этом уже говорили неоднократно с министром в течение этих дней", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла, находившегося на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. П. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.