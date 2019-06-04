Во Львове откроют фан-зону для просмотра отборочных матчей на Евро-2020

Для посетителей фан-зоны будет обустроена геймер поляна, где будет работать фейс-арт, настольный футбол и бамбербол.

Во Львове на площади перед парком Ивана Франко обустроят фан-зону для просмотра отборочных матчей на Евро-2020, которые пройдут на стадионе «Арена Львов».

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Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, фан-зона «Верные сборной» будет работать под лозунгом «Выходи из дома болеть!».

«Решающие матчи сборной Украины по футболу против сборной Сербии и сборной Люксембурга пройдут 7 и 10 июня. Для болельщиков, которые не смогли попасть на стадион, обустроят бесплатную фан-зону. Для удобного расположения посетителей во время просмотра матчей территория площади будет обустроена уличной мебелью и будет действовать зона фудкорта. Дополнительно будут созданы места для просмотра матчей для людей с инвалидностью», – говорится в сообщении мэрии.

Также для посетителей фан-зоны будет обустроена геймер поляна, где будет работать фейс-арт, настольный футбол и бамбербол.

Кроме прямой трансляции матчей, болельщики смогут насладиться выступлениями Дзидзьо (7 июня, в 19.00 час.) и Вопли Видоплясова (10 июня, в 19.00 час.). Прямая трансляция матча Украина-Сербия состоится 7 июня в 21.30 час., а Украина-Люксембург - 10 июня в 21.30 час.