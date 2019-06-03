Львовян и гостей города предупредили о запрете разжигания костров в парках

Экологи отмечают, что больше всего львовяне нарушают запрет в парке Иоанна Павла II, что на Сыхове, и в Замарстиновском лесопарке.

Львовянам и гостям города напоминают, что в пределах городских парков запрещено разжигать костры.

Отдых у огня разрешен только в специально отведенных зонах, отметили в пресс-службе Львовского городского совета.

В частности, специальные зоны отдыха есть в городском парке «Знесиння». «На территории регионального ландшафтного парка «Знесиння» запрещено разжигать костер. Однако мы идем на встречу жителям и разрешаем отдыхать у водоема. Там есть специально отведенные места, где можно развести огонь. Возле водоема есть 5 беседок, которые в течение месяца заменят новыми», - рассказала директор парка Ульяна Тарас.

Также она напомнила, что разжигание костра возле пешеходных зон является не только запрещенным, но и вредит окружающей среде и загрязняет территорию парка.

Как отмечает varta1.com.ua, во всех других парках Львова разжигать огонь запрещено, однако городские власти намерены обустроить другие места для отдыха.

А пока за костер в парках придется платить штраф до 1350 грн. Кроме админштрафа, нарушителю придется заплатить за ущерб, нанесенный природе.

Из опыта экологов, больше всего львовяне нарушают запрет в парке Иоанна Павла II, что на Сыхове, и в Замарстиновском лесопарке.

Однако, как сообщили в полиции города, в этом году оштрафованных нарушителей еще не было – их просто не успевали поймать.