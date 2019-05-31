В аэропорту "Одесса" отрицают информацию о ведении "прослушки"

В аэропорту утверждают, что неправомерный сбор информации не проводился.

Международный аэропорт «Одесса» опровергает информацию о выявлении на предприятии незаконного использования спецсредств негласного получения информации.

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Об этом заявила пресс-служба аэропорта. «В ответ на многочисленные публикации относительно неправомерного сбора информации в аэропорту сообщаем, что в результате проведения следственных действий 30 мая в ООО «Международный аэропорт «Одесса» незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено», - сказано в заявлении.

При этом в аэропорту, не уточнили, имел ли место факт применения «жучков».

Как сообщал УНИАН, вечером 30 мая прокуратура Одесской области заявила, что правоохранители пресекли канал утечки служебной информации в международном аэропорту «Одесса».

В частности, сообщалось, что сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли «записывать» всю внутреннюю служебную жизнь аэропорта.

По данным следствия, фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы.

Отмечалось, что речь идет, в частности, о несанкционированном доступе к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, бухгалтерии, помещениях для личного ухода, кабинетах сотрудников международного аэропорта и т.д. Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций.