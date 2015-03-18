Во Львове на территории завода взорвалась цистерна с аммиаком (фото)

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС в противогазах, сообщает ZIK. Как сообщил представитель Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, о чрезвычайном происшествии на дрожзаводе сотрудники ГСЧС узнали из соцсетей. Официального сообщения от руководства завода по этому поводу на номер 101 не поступало.

«Наши работники попали на территорию предприятия. Как сообщило руководство завода, проводились работы на открытой территории, в результате которых произошло внезапное разгерметизироваться емкости, в результате чего произошел хлопок», - сообщил Виталий Туровцев.

По данным ГСЧС, в результате взрыва выбросов в атмосферу не произошло, не повреждены соседние постройки, никто не пострадал.

Виталий Туровцев отметил, что представители ГСЧС и санстанции проведут замеры воздуха, чтобы достоверно убедиться, произошел ли выброс вредных веществ в атмосферу.