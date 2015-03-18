Из зоны АТО эвакуировали уже более 788 тысяч человек

С временно оккупированных территорий и районов проведения АТО эвакуировано уже 788 тыс. 532 чел., из них 140 тыс. 936 детей, а также 358 тыс. 713 инвалидов и пожилых людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая.

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"С конца января и до сегодняшнего дня прифронтовые территории Донецкой и Луганской областей и населенные пункты, подконтрольные российским террористам, покинули 3 тыс. 103 чел. Из них 2 тыс. 275 детей и 361 человек с ограниченными возможностями", - сообщила Быстрая.

По ее словам, в резерве есть 868 объектов для размещения переселенцев, что позволяет разместить еще 14 тыс. 883 чел.