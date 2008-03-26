Карпачева требует от МВД и СБУ реакции на ксенофобский марш в ”Политехе”

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА просит руководство Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины отреагировать на ксенофобский марш, который состоялся 23 марта в Национальном техническом университете ”Киевский политехнический институт”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, на имя Омбудсмана поступило обращение от студентов НТУ "Киевский политехнический институт" по поводу угроз и проявлений ксенофобии со стороны определенных политических сил, которые 23 марта провели марш с факелами на территории студенческого городка университета. Его участники выкрикивали лозунги: “Иммигранты – прочь домой!”, “Лучшие общежития – украинским студентам!”, “Помни, чужестранец, здесь хозяин – украинец!”. По убеждению Н.КАРПАЧЁВОЙ, участники акции таким образом пытались запугать иностранных студентов, которые обучаются в этом университете.

Омбудсман удивлена тем, что ксенофобский марш не был запрещен ни администрацией НТУ "КПИ", на территории которого не разрешена какая-либо политическая деятельность, ни Киевская городская госадминистрация, которая получила заявку на проведение этого мероприятия и никак не отреагировала на нее даже после того, как аналогичные марши с ксенофобскими и нацистскими лозунгами прошли в Харькове и Чернигове. По данным Н.КАРПАЧЁВОЙ, напротив, по поручению КГГА подразделения МВД "Беркут" и сотрудники СБУ сделали все, чтобы дать возможность участникам марша беспрепятственно, причем дважды, пройти по территории студгородка КПИ, выкрикивая ксенофобские лозунги.

Когда же группа студентов КПИ стала протестовать против нацистских лозунгов, то силами "Беркута" она была заблокирована на обочине улицы Политехнической, чтобы не мешала осуществлению этого марша, отметила Н.КАРПАЧОВА.

Уполномоченный по правам человека глубоко обеспокоена этими событиями, ведь они происходят на фоне значительного роста количества нападений на иностранцев в Украине и их избиения. С начала 2008 года уже зарегистрировано 35 таких случаев. При этом двое иностранных граждан – из Конго и Сьерра-Леоне – были зверски убиты.

В связи с обращением студентов КПИ Уполномоченный по правам человека открыла производство и направила запросы на имя министра МВД Украины Юрия ЛУЦЕНКО и исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Цивилизованная европейская страна, отмечает Омбудсман, должна осознать, что ксенофобия, расизм и нетерпимость, связанные с насилием и унижением человеческого достоинства иностранцев в Украине, неминуемо проявят себя и в отношении украинских граждан за границей, которых, по приблизительным подсчетам, от 5 до 7 миллионов, и где они находятся в качестве трудовых мигрантов или студентов.