На Крым обрушился мощный снегопад, обесточено несколько населенных пунктов

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, из-за усилившегося ветра и обильных осадков на улицах столицы наблюдается настоящая вьюга. Тротуары и дороги быстро засыпает снегом, который правда быстро тает.

На проезжей части движение замедлилось, заметно стало меньше машин, как и людей на улицах.

Из-за арктического циклона на полуострове прогнозируют осложнение погодных условий. Ожидается сильный северо-восточный ветер 25-28 м/с, мокрый снег, днем местами сильные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит около нуля градусов.

Читайте такжеСША снова накрыли мощные снегопады, Бостон засыпало 2-метровыми сугробами (фото)Из-за снегопада без электроснабжения остались около 18 тысяч человек. Днем во вторник были обесточены 13 населенных пунктов, из них четыре – частично.

Большинство отключенных населенных пунктов находятся в восточной части Крымского полуострова: в Керчи и Ленинском районе.

На въезде в Керчь в связи с непогодой движение транспорта затруднено. Некоторые машины застревают в снегу и не могут выехать, передает Керчь ФМ.