В Чернигове Велодень собрал более 1700 участников (фото)

Традиционное для областного центра мероприятие состоялось в одиннадцатый раз.

В Чернигове сегодня состоялся традиционный велопробег участников «Велодня».

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Как сообщил соорганизатор акции Андрей Вареник, официально зарегистрировались 1715 участников, самому младшему - чуть больше двух лет, самому старшему - более 70.

Рекламная кампания нынешнего «Велодня» продолжалась две недели, ведь до последнего времени наверняка не было известно, получится организовать велопробег из-за ремонта центральной Красной площади.

«Итог таков - независимо от ремонта площади черниговцы хотят, чтобы «Велодень» проходил», - отметил он.

Его участники собрались на Аллее Героев, затем проехали по улицам города и завершили велопробег в Центральном парке культуры и отдыха. Колонну велосипедистов сопровождала полиция.

«Велодень» в Чернигове в этом году проводился в одиннадцатый раз.