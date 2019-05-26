В Киеве отмечают День города: столице сегодня исполнилось 1537 лет (фоторепортаж)

Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.

В Киеве 26 мая отмечают День города. В этом году столице исполняется 1537 лет. Официально последнее воскресенье мая установили днем празднования в 1987 году.

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В столице в дни празднования проходят разнообразные мероприятия. В частности, 25 и 26 мая киевлянам и гостям города предложили большую праздничную программу, которой предусмотрено 26 мероприятий различной тематики.

Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.

Также в рамках Дня города состоялся 27-й благотворительный «Пробег под каштанами». В этом году в пробеге приняли участие более 18 тысяч любителей спорта и неравнодушных людей.

Напомним, в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Также предусмотрено временное ограничение движения транспорта на некоторых улицах.